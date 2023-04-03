Українці без вищої освіти зможуть підписати контракт осіб офіцерського складу, але для цього потрібний досвід участі у бойових діях

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника відділу військової кадрової політики Департаменту кадрової політики Міноборони Сергія Литовченка.

За його словами, нові зміни до закону дозволять приймати під час дії воєнного стану на службу за контрактом осіб офіцерського складу сержантів та старшин, які не мають вищої освіти, але брали участь у веденні бойових дій.

Для підвищення вони також не менше трьох місяців мали успішно виконувати зобов'язання на посади офіцера. Їм присвоюватимуть звання молодший лейтенант.

"Водночас таким військовослужбовцям з метою підвищення мотивації до військової служби та можливості реалізації свого потенціалу під час її проходження на офіцерських посадах надається можливість не пізніше шести місяців з дня припинення або скасування військового стану пройти відповідний курс військової підготовки за напрямом, який відповідає профілю службової діяльності", - додав Литовченко.