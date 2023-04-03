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Запис до «Гвардії наступу» призупинено, йде набір у резервні підрозділи, - Клименко
08:16 03.04.2023 |
Нині запис до "Гвардії наступу" призупинено, проте продовжується набір у резервні підрозділи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка під час телемарафону.
"Ми отримали кілька десятків тисяч заявок на вступ до "Гвардії наступу". Люди зверталися з усіх регіоні нашої держави. Це добровільний рух, на який зараз є попит суспільства. Ми призупинили запис до "Гвардії наступу", тому що підрозділи практично сформовані", - сказав Клименко.
Водночас він зауважив, що зараз мають багато заповнених анкет і заявок на вступ, тому буде продовжено формування резервних підрозділів.
Він також зазначив, що наразі "Гвардію наступу" готують для подальшої деокупації території України. Крім того, за його словами, підрозділи готові до проведення стабілізаційних заходів на майбутніх звільнених територіях.
Крім того, Клименко зауважив, що на сьогодні сформовано уже 8 бригад "Гвардії наступу".
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