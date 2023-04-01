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У Повітряних силах підтвердили використання Україною авіабомб JDAM
22:56 31.03.2023 |
Українська бойова авіація вже використовує бомби JDAM проти російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Ми теж використовуємо бомби JDAM. Це бомби західного зразка, якими наша авіація завдає успішних ударів по важливих цілях. Ці бомби трохи меншої потужності, але надзвичайно високоточні", - розповів Ігнат.
Він також вважає, що Україні необхідна більша кількість таких бомб для того, щоб мати ще більший успіх на фронті.
JDAM - це комплекти обладнання на основі технології GPS. Завдяки цьому вільнопадні авіабомби можна переробити на всепогодні кориговані боєприпаси. Даний комплект включає інерційну систему навігації та GPS-приймач, що дозволяє підвищити точності, а також невеликі крила, що кріпляться в середній частині бомби, та хвостовий блок, який має кероване оперення, воно дозволяє бомбі коригувати свій курс під час польоту до цілі.
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