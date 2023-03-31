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АНАЛІТИКА

Порошенко передає на фронт 15 обладнаних вантажівок DAF

13:02 31.03.2023 |

Політика

Порошенко передає на фронт 15 обладнаних вантажівок DAF

 

Пʼятий президент Петро Порошенко разом з волонтерами ГО "Справа Громад" передає на фронт 15 вантажівок DAF, підготовлених під різні військові потреби.

Порошенко передає на фронт 15 обладнаних вантажівок DAF

 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"За моєю спиною - пересувна авторемонтна майстерня. 500 тисяч коштує доведений нами DAF, і 500 тисяч коштує комплекс, який по собівартості зробила наша команда, яка загалом складає понад 100 людей. Це логісти, автослюсарі, дуже потужні юристи, і вся команда, яка сьогодні робить це можливим", - наголосив Порошенко.


Цього разу у війська підготували техніки на суму понад 10 млн грн. Загалом допомогу від волонтерів ГО "Справа громад" та Фонду Порошенка отримали понад 100 військових частин.

Порошенко передає на фронт 15 обладнаних вантажівок DAF

 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Фонд Порошенка та ГО "Справа громад" законтрактували у Великій Британії понад 300 вантажівок Leyland DAF.

Порошенко передає на фронт 15 обладнаних вантажівок DAF

 

Leyland DAF 45.150 - повнопривідна п'ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.

Порошенко передає на фронт 15 обладнаних вантажівок DAF
 

Порошенко передає на фронт 15 обладнаних вантажівок DAF
За матеріалами: РБК-Україна
 

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