Бійці на Бахмутському напрямі отримали від «Сталевого фронту» антидронові рушниці

Військовослужбовці, які стоять на захисті Авдіївки й Бахмуту, отримали військове обладнання для виявлення та знищення ворожих дронів. Вартість двох антидронових систем, переданих захисникам на Авдіївському напрямку, складає 1 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Метінвесту".

Обладнання передала компанія "Метінвест", в межах міліарної ініціативи "Сталевий фронт" бізнесмена Ріната Ахметова.

"Вбивця дронів" - апаратний комплекс блокування каналів керування безпілотниками ANTIDRON G-6 з діапазоном виявлення до 3000 м.

Це обладнання дає змогу ефективно боротися з дронами шляхом придушення каналів керування дронами та їхньої навігації. У результаті безпілотники втрачають сигнал, і змушені приземлятися.

Модель антидронового захисту розробили в Україні для потреб української армії у 2015 році. Наразі обладнання використовує прикордонна служба, а також правоохоронні органи для захисту стратегічних об'єктів військово-промислового комплексу та військових на передовій.

Також від "Сталевого фронту" захисники отримали портативний 5-канальний джамер Piranha-Tech - рюкзак зі встановленою в ньому радіоелектронікою, призначений для глушіння сигналів ворожих дронів у діапазоні від 428 МГц до 5800 МГц. Його переваги - виявлення дронів ворога на відстані до 5000 м.

Три протидронові гармати й детектор, що входить у комплект, створюють лінію контролю завдовжки 8000 м та глибиною 2 км.

Окрім цього, військові отримали два розвідувальних дрони та п'ять потужних мультизарядних станцій EcoFlow для забезпечення постійного живлення обладнання в польових умовах.

Нагадаємо, раніше бійці отримали від "Метінвесту" 10 дронів з дальністю польоту 9 км, які обладнані тепловізорами, 10 повнопривідних авто Volkswagen transporter, та 20 автомобілів швидкої допомоги Fiat Ducato.

Також компанія передала бійцям вже понад 140 мобільних укриттів зі хвилястої сталі, які за умови правильної установки здатні витримати обстріл 152-мм снарядами.

