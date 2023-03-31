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Волонтери «Української команди» доставили на передову розвідувальні дрони для "Чорних Запорожців"
12:44 31.03.2023 |
Волонтери "Української команди" привезли на передову дрони для бійців 72-ї ОМБР ім. Чорних Запорожців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерського штабу.
"Завітали до бійців 72-ї Окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців, які тримають рубежі у Донецькій області. Привезли нашим захисникам прямо на передову 12 розвідувальних дронів БПЛА Mavic 3Т. Подякували командиру бригади Івану Віннику, його заступнику Дмитру Кучері та всім бійцям цієї героїчної бригади за їх щоденний подвиг", - йдеться у повідомленні.
В "Українській команді" зазначають, що дрони пристосовані для роботи у темряві.
"Завдяки цим дронам окупанти не матимуть спокою ані вдень, ані вночі. Адже ці "пташки" оснащені тепловізорами, тож допомагатимуть нашим захисникам влучно бити ворога навіть вночі", - наголошують волонтери.
Як відомо, 72-а Окрема механізована бригада ім. Чорних Запорожців у перші дні широкомасштабного вторгнення тримала оборону Києва, звільняла від окупантів Бучу, Гостомель та інші населені пункти Київської області, а зараз стримує ворога у Донецькій області.
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