Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Волонтери «Української команди» доставили на передову розвідувальні дрони для "Чорних Запорожців"

12:44 31.03.2023 |

Політика

Волонтери «Української команди» доставили на передову розвідувальні дрони для "Чорних Запорожців"

 

Волонтери "Української команди" привезли на передову дрони для бійців 72-ї ОМБР ім. Чорних Запорожців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерського штабу.

"Завітали до бійців 72-ї Окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців, які тримають рубежі у Донецькій області. Привезли нашим захисникам прямо на передову 12 розвідувальних дронів БПЛА Mavic 3Т. Подякували командиру бригади Івану Віннику, його заступнику Дмитру Кучері та всім бійцям цієї героїчної бригади за їх щоденний подвиг", - йдеться у повідомленні.

В "Українській команді" зазначають, що дрони пристосовані для роботи у темряві.

"Завдяки цим дронам окупанти не матимуть спокою ані вдень, ані вночі. Адже ці "пташки" оснащені тепловізорами, тож допомагатимуть нашим захисникам влучно бити ворога навіть вночі", - наголошують волонтери.

Як відомо, 72-а Окрема механізована бригада ім. Чорних Запорожців у перші дні широкомасштабного вторгнення тримала оборону Києва, звільняла від окупантів Бучу, Гостомель та інші населені пункти Київської області, а зараз стримує ворога у Донецькій області.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7812
  0,0823
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4197  0,03 0,08 38,1381  0,02 0,05
EUR 40,3391  0,12 0,29 41,2213  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес