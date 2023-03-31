Фінансові новини
- |
- 31.03.23
- |
- 16:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ВАКС дозволив розпочати заочне розслідування щодо Бахматюка
12:04 31.03.2023 |
Вищий антикорупційний суд дозволив здійснити спецрозслідування щодо власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка у справі про хабар ексголові ДФС Роману Насірову та його раднику.
Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Рішення ВАКС було винесено 31 березня. Суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно Бахматюка.
За версією слідства, протягом 2015-2016 років очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров одержав від Бахматюка понад 722 млн грн хабара за забезпечення відшкодування ПДВ підконтрольним Бахматюку компаніям у розмірі понад 3,2 млрд грн.
Зазначається, що рішення про спеціальне досудове розслідування дозволить завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті.
Дії власника агрохолдингу кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК України, колишнього очільника ДФС України - за ч. 4 ст. 368 КК України, а його радника - за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.
Нагадуємо:
Вищий антикорупційний суд на початку березня заочно арештував власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка у справі про надання хабара ексголові ДФС Насірову та його раднику.
НАБУ і САП 2 лютого завершили розслідування стосовно Насірова та його радника - їх підозрюють в одержанні 5,5 млн дол. США та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу.
У жовтні 2022 року Насірову, його раднику, а також власнику Ukrlandfarming Олегу Бахматюку повідомили про підозру у справі про відшкодування ПДВ.
Насірову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 грудня з альтернативою внесення застави у розмірі 523,2 млн грн.
Згодом повідомлялось, що апеляція Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та 523,2 млн грн застави для колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|БЕБ не виправдало сподівань. Ключовий для економіки правоохоронний орган «перезавантажують»
|Суд у Франції відмовив у екстрадиції олігарха Жеваго в Україну
|Чому архімандрит Києво-Печерської лаври перейшов з УПЦ до ПЦУ і що це змінює
|Український суд знову спрацював на користь Портнова, - адвокат
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Порошенко передає на фронт 15 обладнаних вантажівок DAF
|Бійці на Бахмутському напрямі отримали від «Сталевого фронту» антидронові рушниці
|Волонтери «Української команди» доставили на передову розвідувальні дрони для "Чорних Запорожців"
|ВАКС оголосив в розшук нардепа Шахова
|ВАКС дозволив розпочати заочне розслідування щодо Бахматюка
|Україна бойкотуватиме змагання за участю росіян
Бізнес
|Lenovo закриває лінійку ігрових смартфонів Legion
|Pepsi представила новий логотип
|Redmi Note 12 Turbo - Snapdragon 7+ Gen 2, 120-Гц дисплей OLED, до 1 ТБ пам'яті та 64-МП камера з OIS за ціною від $290
|З 1 січня 2024 року ігровий сервіс Steam припинить роботу на операційних системах Windows 7, 8 і 8.1
|ЄС остаточно затвердив заборону авто зі шкідливими викидами з 2035 року з поступками Німеччині
|Back to Office або Кінець дистанційної роботи: Apple, Google, Amazon та інші вимагають, щоб співробітники повернулися працювати в офіси
|Goldman Sachs порахував, скільки робочих місць під загрозою через штучний інтелект