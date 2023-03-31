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АНАЛІТИКА

Понад 11 тисяч українських військових проходять навчання за кордоном, - Пентагон

 

До "тренувальної коаліції" українських військовослужбовців входить 26 держав, які зараз навчають понад 11 тисяч українців.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

Навчання українських військовослужбовців здійснюються міжнародними зусиллями у партнерстві із коаліцією "дружніх" держав. З квітня минулого року українські захисники прослухали понад 40 різних навчальних програм щодо понад 20 бойових систем.

"США продовжать подібні тренування та тісно працюватимуть із союзниками й партнерами, аби український народ отримав необхідну оборонну допомогу, потрібну йому для захисту країни та відбиття російської агресії. Ми рішуче налаштовані підтримувати України стільки, скільки знадобиться", - розповів генерал.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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