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Українці завершили навчання на ЗРК Patriot у США – Пентагон
21:49 30.03.2023 |
Група із 65 українських солдатів завершила навчання на системах протиповітряної оборони Patriot на базі Форт-Сіллі у штаті Оклахома й вирушила до Європи для взаємодії з побратимами, які проходять навчання в Європі.
Про це на брифінгу в четвер заявив речник Пентагону Патрик Райдер, передає кореспондент "Європейської правди".
"Цього тижня 65 українських військовослужбовців сил протиповітряної оборони завершили навчання на системах Patriot у Форт Сілл, штат Оклахома, і тепер повернулися до Європи. Вони інтегруються з іншими українськими протиповітряними військами, а також із системами ППО Patriot, наданими США, Німеччиною і Нідерландами", - заявив він.
Також, за словами Райдера, "наприкінці цього місяця" очікується завершення навчання групи з понад 4000 українських солдатів у складі двох бригад, одна з яких оснащена БМП Bradley, а інша - ББМ Stryker, після чого вони повернуться в Україну.
"Наразі в Німеччині на полігонах Граффін-Бір і Хохенфельс тривають додаткові тренування з загальновійськової підготовки", - додав речник Пентагону.
Як повідомлялось, у зв'язку з прискореним навчанням українців на ЗРК Patriot системи передадуть Україні швидше, ніж США планували спочатку.
Передачу Україні першої системи Patriot Вашингтон анонсував 21 грудня у рамках чергового пакету військової допомоги. Після того Німеччина також пообіцяла надати Україні Patriot. Нідерланди також поставлять в Україну ЗРК Patriot та низку ракет.
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