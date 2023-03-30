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Німеччина відзвітувала про чергову передану Україні допомогу включно з Leopard 2 i Marder
21:45 30.03.2023 |
В уряді Німеччини повідомили про останню партію переданої Україні військової допомоги, включно з танками Leopard 2 і БМП Marder.
Як інформує "Європейська правда", про це свідчить оновлення списку переданої Україні допомоги на сайті уряду.
Порівняно з даними за попередній тиждень, у списку зазначена важка бронетехніка, передачу якої вже підтверджували офіційно - 18 танків Leopard 2A6 з боєприпасами та 40 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами, що надані зі складів Бундесверу та виробників ОПК.
Окрім того, у списку:
* дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки Bergepanzer 3 (на базі танка Leopard 2);
* два танки для розмінування WISENT 1 (на базі танка Leopard 2);
* ще 24 вантажівки Zetros, на додачу до 28 переданих раніше (разом - вже 52);
* ще 40 тисяч аптечок, на додачу до 120 тисяч переданих раніше (сукупно - вже 160 тисяч);
* 103 тисячі турнікетів.
Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков показав німецькі БМП Marder, які вже прибули в Україну, та проїхав на одному з них.
29 березня бюджетний комітет Бундестагу схвалив запит федеральних міністерств оборони та внутрішніх справ Німеччини про виділення ще 12 мільярдів євро на військову підтримку для України.
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