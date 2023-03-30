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АНАЛІТИКА

Уряд Північної Македонії офіційно схвалив передання Україні бойових гелікоптерів

 

Македонський уряд у середу ввечері ухвалив рішення передати Україні певну кількість бойових гелікоптерів, що раніше анонсувала міністерка оборони Слав'янка Петровська.

Про це пише "Європейська влада" з посиланням на місцеве видання Fokus.

"Уряд розглянув і взяв до відома інформацію про потребу укласти протокол про передання авіації (гелікоптерів) між міністерствами оборони Північної Македонії та України й ухвалив відповідний протокол", - заявив уряд у Скоп'є.

Хоча в рішенні не вказано тип гелікоптерів, очільниця македонського Міноборони Слав'янка Петровська раніше говорила про намір передати Україні гелікоптери Мі-24, які Скоп'є придбало в Києва у 2001 році.

Відомо, що з 12 штурмових Мі-24 і чотирьох багатоцільових вертольотів Мі-8/17, які є в країні, на сьогодні використовують лише по дві машини кожного типу.

Ці чотири нині експлуатовані вертольоти та ще чотири Мі-24В були модернізовані протягом останнього десятиліття у співпраці з ізраїльською компанією Elbit Systems. Вони адаптовані для взаємодії з силами НАТО та оснащені авіонікою, що дозволяє використовувати окуляри нічного бачення (NVG) і систему нічного бачення Aviators Head-Up Display (ANVIS/HUD).

Нагадаємо, торік у серпні Північна Македонія передала Україні чотири штурмові літаки Су-25, які купила у Києва під час конфлікту у 2001 році. Також Північна Македонія передала Україні радянські танки Т-72, які планувала знімати з озброєння ближчими роками.
 

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