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Уряд Північної Македонії офіційно схвалив передання Україні бойових гелікоптерів
21:39 30.03.2023 |
Македонський уряд у середу ввечері ухвалив рішення передати Україні певну кількість бойових гелікоптерів, що раніше анонсувала міністерка оборони Слав'янка Петровська.
Про це пише "Європейська влада" з посиланням на місцеве видання Fokus.
"Уряд розглянув і взяв до відома інформацію про потребу укласти протокол про передання авіації (гелікоптерів) між міністерствами оборони Північної Македонії та України й ухвалив відповідний протокол", - заявив уряд у Скоп'є.
Хоча в рішенні не вказано тип гелікоптерів, очільниця македонського Міноборони Слав'янка Петровська раніше говорила про намір передати Україні гелікоптери Мі-24, які Скоп'є придбало в Києва у 2001 році.
Відомо, що з 12 штурмових Мі-24 і чотирьох багатоцільових вертольотів Мі-8/17, які є в країні, на сьогодні використовують лише по дві машини кожного типу.
Ці чотири нині експлуатовані вертольоти та ще чотири Мі-24В були модернізовані протягом останнього десятиліття у співпраці з ізраїльською компанією Elbit Systems. Вони адаптовані для взаємодії з силами НАТО та оснащені авіонікою, що дозволяє використовувати окуляри нічного бачення (NVG) і систему нічного бачення Aviators Head-Up Display (ANVIS/HUD).
Нагадаємо, торік у серпні Північна Македонія передала Україні чотири штурмові літаки Су-25, які купила у Києва під час конфлікту у 2001 році. Також Північна Македонія передала Україні радянські танки Т-72, які планувала знімати з озброєння ближчими роками.
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