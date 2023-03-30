Директор виробника танків Leopard приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією німецького оборонно-промислового концерну Rheinmetall AG на чолі з головою правління Арміном Паппергером.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, під час зустрічі глава держави подякував провідній оборонній компанії ФРН, а також усьому народу Німеччини за всебічну допомогу й підтримку України в боротьбі проти російської агресії.

"Цінуємо цю важливу допомогу в нашій боротьбі за свободу та демократичні цінності", - наголосив Зеленський.

Згідно із повідомленням, під час перемовин було детально обговорено поточний стан співпраці з концерном та перспективи її розвитку.

"Президент акцентував на необхідності подальшого поглиблення та інтенсифікації партнерства з метою забезпечення як нагальних потреб сил оборони України, так і для суттєвого посилення обороноздатності нашої держави в перспективі", - повідомляє пресслужба голови держави.

Як повідомлялося, очільник Rheinmetall Армін Паппергер раніше заявляв, що компанія веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні вартістю орієнтовно 200 млн євро.

За його словами, завод міг би виробляти до 400 основних бойових танків типу Panther на рік.

"Panther" - це концепт нового танка, який концерн Rheinmetall представив влітку 2022 року. Це розробка на основі "Leopard 2", призначена для країн, які вже мають на озброєнні "Леопарди". Україна, як відомо, у наступні місяці має отримати перші такі танки від союзників.