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АНАЛІТИКА

До України з Чехії їдуть 15 комплексів ППО Viktor

До України з Чехії їдуть 15 комплексів ППО Viktor

 

З Чехії до України вирушають 15 комплексів ППО Viktor. Вони придбані за зібрані волонтерами кошти.

Гроші від небайдужих збирали у рамках ініціативи "Подарунок Путіну".

У рамках цієї ініціативи чеським волонтерам вдалося зібрати 90 мільйонів крон.

Також вони опублікували фото з цими зенітними комплексами.

До України з Чехії їдуть 15 комплексів ППО Viktor

 

На початку березня було повідомлено про завершення виробництва у Чехії 15 зенітних комплексів Viktor для протиповітряної оборони України.

Заявлено, що ці системи здатні ефективно захищати стратегічні та цивільні об'єкти від ударів дронів-камікадзе. Комплекси Viktor збирають на заводі чеської компанії Excalibur Army.

До України з Чехії їдуть 15 комплексів ППО Viktor

 

Мобільний зенітний комплекс Viktor базується на шасі пікапа Toyota з кабіною екіпажу спереду та спареною зенітною кулеметною установкою калібру 14,5-мм у вантажному відсіку позаду. Використання такого шасі дає високий рівень мобільності на дорогах та в умовах бездоріжжя.

До України з Чехії їдуть 15 комплексів ППО Viktor

 

Загалом комплекс Viktor від Excalibur Army - це дешева зенітна артилерійська система, яку можна використовувати для знищення повітряних загроз, таких як безпілотники.

До України з Чехії їдуть 15 комплексів ППО Viktor

 

Зброя оснащена денним та нічним зенітним прицілом, а також прицілом для ведення вогню прямим наведенням по наземних цілях. Заявлено, що ефективна дальність стрільби становить понад 2 кілометри. Боєкомплект комплексу - 300 споряджених набоїв і 300 додаткових у запасі.

Нагадаємо, що Нідерланди профінансують виробництво аналогічних мобільних комплексів ППО для України у Чехії.
За матеріалами: Мілітарний
Ключові теги: Чехія
 

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