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До України з Чехії їдуть 15 комплексів ППО Viktor
13:25 30.03.2023 |
З Чехії до України вирушають 15 комплексів ППО Viktor. Вони придбані за зібрані волонтерами кошти.
Гроші від небайдужих збирали у рамках ініціативи "Подарунок Путіну".
У рамках цієї ініціативи чеським волонтерам вдалося зібрати 90 мільйонів крон.
Також вони опублікували фото з цими зенітними комплексами.
На початку березня було повідомлено про завершення виробництва у Чехії 15 зенітних комплексів Viktor для протиповітряної оборони України.
Заявлено, що ці системи здатні ефективно захищати стратегічні та цивільні об'єкти від ударів дронів-камікадзе. Комплекси Viktor збирають на заводі чеської компанії Excalibur Army.
Мобільний зенітний комплекс Viktor базується на шасі пікапа Toyota з кабіною екіпажу спереду та спареною зенітною кулеметною установкою калібру 14,5-мм у вантажному відсіку позаду. Використання такого шасі дає високий рівень мобільності на дорогах та в умовах бездоріжжя.
Загалом комплекс Viktor від Excalibur Army - це дешева зенітна артилерійська система, яку можна використовувати для знищення повітряних загроз, таких як безпілотники.
Зброя оснащена денним та нічним зенітним прицілом, а також прицілом для ведення вогню прямим наведенням по наземних цілях. Заявлено, що ефективна дальність стрільби становить понад 2 кілометри. Боєкомплект комплексу - 300 споряджених набоїв і 300 додаткових у запасі.
Нагадаємо, що Нідерланди профінансують виробництво аналогічних мобільних комплексів ППО для України у Чехії.
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