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Уряд Польщі закупить 800 тисяч боєприпасів на $2,8 мільярда
19:41 29.03.2023 |
Уряд Польщі затвердив програму щодо заохочення державних і приватних компаній оборонно-промислового комплексу країни збільшувати виробництво боєприпасів в інтересах польської армії і Збройних сил України.
Про це під час пресконференції у Варшаві повідомив глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає власний кореспондент Укрінформу.
"Сьогодні Рада міністрів ухвалила рішення у справі національної програми, яка збільшить можливості виробництва боєприпасів у Польщі", - підкреслив Моравецький.
Він зазначив, що ця програма заохочуватиме як державні, так і приватні компанії, а також іноземних суб'єктів, аби вони здійснювали кроки щодо "створення в Польщі нових підприємств з виробництва боєприпасів".
За його словами, ці підприємства мають бути в різних місцях, адже російська агресія проти України показала, що москва у перші місяці війни знищувала насамперед українські підприємства ОПК, які виробляли боєприпаси.
Як повідомив Моравецький, різке збільшення виробництва боєприпасів має відбутися у короткі проміжки часу - до 1-3 років, - оскільки "треба брати до уваги ризики російської загрози для Польщі і союзників".
Прем'єр Польщі зазначив, що разом з єврокомісаром з внутрішнього ринку Тьєррі Бретоном він відвідав кілька днів тому польське підприємство з виробництва боєприпасів Dezamet SA, де вирішувалося питання про різке збільшення виробництва боєприпасів калібру 155 мм, якого потребує, зокрема, Україна.
"Dezamet зараз має потужності виробництва кількадесяти тисяч снарядів і є можливість подвоїти виробництво за 2-3 роки. Я дав розпорядження керівництву підприємства якомога швидше збільшити виробництво разом з нашими партнерами", - підкреслив польський прем'єр.
Він повідомив, що Варшава також створюватиме елементи, які дозволять збільшувати виробництво боєприпасів. У цьому контексті він закликав міжнародних партнерів, зокрема США та Південну Корею, до співпраці у цьому питанні.
За його словами, Варшава хоче найближчим часом з бюджету країни виділити до 2 млрд злотих (870 млн дол.) на інвестиції, призначені для виробництва боєприпасів.
Моравецький також поінформував, що уряд Польщі зобов'язався замовити на підприємствах ОПК 800 тис. снарядів на суму 12 млрд злотих (близько $2,8 млрд).
Як повідомлялося, єврокомісар з внутрішнього ринку та послуг Бретон зараз відвідує різні країни ЄС, вивчаючи можливості їхніх ОПК щодо збільшення виробництва боєприпасів. Він вже відвідав Чехію, Болгарію, Францію, Польщу. План його візитів включає загалом 11 країн євроспільноти. Під час відвідання польського підприємства ОПК Dezamet S.A., що виробляє артснаряди, міни та боєприпаси до гранатометів, він закликав країни ЄС якомога швидше віддати Україні боєприпаси зі своїх складів, насамперед калібру 155 мм, адже російська агресія проти України триватиме ще певний час.
Міністри закордонних справ і оборони країн Європейського Союзу 20 березня погодили план спільної закупівлі боєприпасів, який передбачає постачання Україні 1 мільйона снарядів.
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