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Мандрівник Бер Гріллз став британським амбасадором ініціативи United24 на підтримку України - Зеленський
17:53 29.03.2023 |
Британський мандрівник Бер Гріллз став першим британським амбасадором глобальної ініціативи на підтримку України United24 і просуватиме напрям "Відновлення України", повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Бер Гріллз підтримує Україну з перших днів повномасштабної війни. Його освітня компанія BecomingX разом з Amazon та Accenture розробляє навчальну платформу BecomingX Ukraine для українців", - написав Зеленський у телеграмі у середу.
"Через рік протистояння російському вторгненню підтримка таких людей, як Бер Гріллз, є дуже важливою. Разом з іншими послами United24 він поширюватиме правду про війну та єднатиме світ для допомоги Україні", - додав глава української держави.
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