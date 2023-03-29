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ПЦУ створила релігійну організацію в Почаївській лаврі
09:58 29.03.2023 |
Синод Православної церкви України (ПЦУ) у вівторок, 28 березня, утворив релігійну організацію в Почаївській лаврі на Тернопільщині. Вона перебуває в оренді в Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).
"У складі Тернопільської єпархії ПЦУ було утворено релігійну організацію "Почаївська Свято-Успенська лавра Тернопільської єпархії Української православної церкви (Православної церкви України)", священноархімандритом якої був затверджений митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор", - йдеться у повідомленні пресслужби ПЦУ.
Синод також підтримав звернення митрополита ПЦУ Епіфанія до ченців Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, закликавши їх до "єднання в лоні помісної Української православної церкви на канонічних засадах". Крім того, Синод звернувся до уряду України з проханням "надати для чернечого життя, богослужбової та іншої релігійної діяльності приміщення" на території комплексу Києво-Печерської Лаври.
Почаївська лавра - друга після Києво-Печерської найбільша православна святиня України. Там розташовані Почаївська духовна семінарія, 16 церков і келії. Лавра у Почаєві належить державі, але з 2003 року була передана у безкоштовне користування УПЦ МП на 49 років, до 2052 року. Втім нині, за словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, розпочався процес повернення майна держави у Почаївській лаврі.
Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП з 29 березня. Такий крок заповідник обґрунтовує висновками міжвідомчої робочої групи, яка зафіксувала порушення з боку церкви умов договору щодо використання держмайна.
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