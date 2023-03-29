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АНАЛІТИКА

Глава Пентагону: Віримо, що Україна в майбутньому отримає західні літаки IV покоління

 

Західним партнерам зараз слід зосередитися на забезпеченні України системами ППО, ракетами та бронетехнікою, а не винищувачами F-16, однак у майбутньому ЗСУ обов'язково мають отримати ці літаки IV покоління.

Про це під час слухань у комітеті з питань збройних сил Сенату США заявив глава Пентагону Ллойд Остін, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Стосовно F16: якщо таке рішення буде ухвалено, то аби передати їх знадобиться близько 18 місяців. Але це не допоможе ЗСУ в поточній фазі бойових дій. Чи можуть українці отримати такі спроможності колись у майбутньому? Ми всі вважаємо, що так», - розповів міністр оборони США.

Він зауважив, що це можуть бути винищувачі F-16 або інші літаки IV покоління.

«Але ми продовжимо працювати з нашими союзниками й партнерами, аби бути певними, що Україна має те, що їй потрібно», - підкреслив Остін.

За його словами, Пентагон спілкується з партнерами в Україні іноді по кілька разів на тиждень для того, щоб узгодити кроки для підтримки українських військових.

«Чого вони найбільше потребують уже зараз - це засоби протиповітряної оборони. Це є критично важливою потребою на полі бою. Їм також необхідні засоби вогневого ураження далекої дії та бронетехніка», - зазначив очільник Пентагону.

У цьому контексті Остін висловив упевненість, що постачання в Україну таких можливостей, а також проведення навчань для ЗСУ здатні змінити ситуацію на полі бою в найближчій перспективі.

Він також підкреслив, що Сполучені Штати не лише надають Україні необхідну підтримку, а й грають провідну роль у згуртуванні міжнародної спільноти, щоб українські сили надалі отримували військову допомогу.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня США виділили Україні новий пакет оборонної допомоги на суму $350 мільйонів, який включає ракети для систем HIMARS, 155-мм снаряди, міномети, катери та інші засоби.
Ключові теги: США
 

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