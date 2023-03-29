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В ЗСУ сформовано перші ударні роти БПЛА
21:14 28.03.2023 |
В структурі Збройних сил України вже сформовано три перших роти ударних безпілотників.
Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своїх соцмережах.
"Сьогодні перші три ударні роти БПЛА вже готові до бою. Разом з партнерами повністю їх укомплектували. Передали пікапи , ударні коптери та Старлінки", - написав міністр.
Федоров зазначив, що проєкт зі створення рот ударних БПЛА створювався за участі Генерального штабу, Держспецзв‘язку, Міністерства оборони та фонду UNITED24.
За його словами, всі передані підрозділу безпілотники українського виробництва. Обладнання для ударних рот було придбано приватними донорами.
"Безпілотники виконуватимуть розвідувальні та ударні місії. Наводитимуть артилерію, допоможуть воїнам бути максимально ефективними під час міських боїв та зберігати життя. Пікапи знадобляться для рейдів мобільних груп у тил ворога, доставки вантажів та евакуації поранених. Старлінки - безперебійний зв‘язок на полі бою. Все це - наша конкурентна перевага над росіянами", - зазначив Федоров.
Раніше Генштаб анонсував створення перших у світі ударних рот БПЛА. За словами військових, подібні підрозділи створюють уперше у світі.
Повідомляється, що створення ударних рот БПЛА у складі Сил оборони ухвалив Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний. Їхнє формування відбувається в рамках проєкту «Армія дронів».
Проєкт виділяється абсолютно новим підходом до менеджменту, навчання та доктрини застосування дронів.
Військові зазначили, що вже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти. За їхніми словами, кожна з них отримає дрони та боєприпаси, а також Starlink для забезпечення зв'язку та інше необхідне обладнання.
У Генеральному штабі повідомили, що головним партнером з навчання ударних рот буде військова школа «Боривітер».
Якими саме безпілотниками будуть оснащені ці підрозділи, військове командування не уточнює. Ймовірно, це будуть дрони-камікадзе різних класів з різними бойовими частинами і дальністю польоту для вирішення бойових завдань на різних відстанях.
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