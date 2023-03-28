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Христофор Колумб
Португалія передала Україні три танки Leopard 2
13:22 28.03.2023 |
Україна отримала від Португалії танки Leopard 2A6. Мова йде про три одиниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства національної оборони Португалії.
"3 танки Leopard 2A6, обіцяні Португалією, вже в Україні. Вони доставлені, як було визначено нашими партнерами. Португалія продовжує підтримувати український опір незаконному вторгненню Росії", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, раніше Португалія повідомляла, що веде переговори з Німеччиною про придбання деталей, необхідних для ремонту танків Leopard 2, що вийшли з ладу.
Після ремонту, як зазначалося, танки будуть відправлені до України.
Додамо, спочатку в Португалії повідомили про намір відправити Україні чотири одиниці Leopard 2, а потім стало відомо, що країна відремонтувала і вже в березні передасть Києву три таких танки.
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