Суд визнав винним ексменеджера компанії Злочевського у справі про рекордний хабар голові НАБУ

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та одним з колишніх керівників групи компаній, афілійованої з ексміністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича Миколою Злочевським.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

"Відповідно до угоди суд визнав колишнього менеджера компанії Burisma Group винуватим у пособництві в наданні неправомірної вигоди особі, яка займає особливо відповідальне становище, за вчинення нею дій в інтересах третьої особи з використанням наданої їй влади, за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за вироком суду йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі. Водночас на підставі ст. 75 КК України суд звільнив особу від відбування призначеного покарання з випробуванням, з іспитовим строком один рік.

За умовами угоди особа зобов'язана співпрацювати зі стороною обвинувачення, а також протягом п'яти днів після затвердження угоди про визнання винуватості перерахувати 100 млн грн на спеціальний рахунок у Фонд United 24 проєкт "Армія дронів".

Нагадаємо, 12 червня 2020 року НАБУ затримало трьох осіб за підозрою у спробі дати хабар керівнику САП Назару Холодницькому та директору Бюро Артему Ситнику у розмірі $5 млн за закриття провадження, в якому повідомлено про підозру ексміністру екології Миколі Злочевському.

Зокрема, були затримані ексдиректор Burisma Group Андрій Кіча, заступник голови столичної Податкової служби Микола Ілляшенко та колишня начальниця департаменту Фіскальної служби Олена Мазурова. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в 40 млн, 84 млн і 120 млн грн відповідно. За Кічу заставу внесли за кілька днів, і він вийшов на волю. За Мазурову 120 млн грн застави внесли 16 липня.

Колишнього міністра екології та природних ресурсів часів Януковича, власника великої газової компанії Burisma Group Миколу Злочевський 11 серпня того ж року було оголошено в розшук у кримінальному провадженні НАБУ про спробу дати хабар голові САП Назару Холодницькому.

НАБУ та САП завершили спецрозслідування щодо Злочевського у цій справі у жовтні 2021 року. Про підозру ексміністру повідомили заочно, оскільки він втік з країни.