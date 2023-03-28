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АНАЛІТИКА

Британські танки «Челленджер» уже прибули в Україну - Резніков

10:21 28.03.2023 |

Політика

 

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про прибуття в Україну танків Challenger 2, переданих британською стороною.

"Було дуже приємно покататися на першому українському танку Challenger 2 MBT. Такі танки, поставлені Великою Британією, нещодавно прибули в нашу країну", - написав Резніков у твіттері у вівторок уранці, та опублікував відео.

За словами глави відомства, "ці фантастичні машини незабаром розпочнуть виконання своїх бойових завдань".

Як повідомлялося, на початку лютого прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив, що близько 10 тисяч українських солдатів вирушили до Великої Британії для проходження військової підготовки, зокрема, декілька десятків осіб - щоб навчитися керувати танками Challenger 2, 14 із яких планується поставити Україні. Прем'єр-міністр заявив, що танки "Челленджер" будуть на полі бою протягом декількох тижнів. Наприкінці березня українські екіпажі, які протягом декількох тижнів проходили навчання на британських танках Challenger 2, повернулися додому.

Велика Британія, крім 14 танків Challenger 2, відправляє Україні 20 бронетранспортерів Bulldog і 30 самохідних артилерійських установок AS-90.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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