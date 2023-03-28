Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шольц підтвердив доставку в Україну танків Leopard 2

 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що обіцяні урядом в Берліні танки Leopard 2 прибули до України.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ntv, про це Шольц заявив на пресконференції з прем'єром Нідерландів Марком Рютте у Роттердамі.

"Ми виконали те, про що оголосили", - заявив Шольц.

У середині березня українські танкові екіпажі завершили навчання на Leopard 2 бойовими стрільбами.

Як і у випадку з іншими системами озброєнь, урядові структури не розголошують інформацію про транспортування танків з міркувань секретності та безпеки.

Першим про те, що усі вісімнадцять танків Leopard 2, які Німеччина обіцяла Україні, були передані українській стороні, повідомив Spiegel.

За інформацією видання, останні танки були вивезені з Німеччини наприкінці минулого тижня і нещодавно були передані на українському кордоні.

Leopard 2 вважається одним з найсучасніших основних бойових танків на світовому ринку озброєнь. Він перевершує російські танки головним чином завдяки своїй більш потужній вогневій потужності, яка зазвичай дозволяє знищувати ворожі цілі з першого пострілу.

Викликом, однак, може стати складність системи, яка потребує дуже інтенсивного технічного обслуговування. Тому Німеччина хоче відкрити центр технічного обслуговування і ремонту в сусідній з Україною країні.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3899
  0,0823
 0,21

Курс обміну валют на вчора, 09:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9837  0,12 0,31 38,7058  0,02 0,04
EUR 40,4568  0,15 0,37 41,4311  0,16 0,37

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес