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АНАЛІТИКА

Сіль з Соледара зібрала понад 2200 дронів для розвідників

17:47 27.03.2023 |

Політика

Сіль з Соледара зібрала понад 2200 дронів для розвідників

 

Державне підриємство "Артемсіль" та фандрейзингова платформа United24 зібрали 58,5 мільйона гривень в рамках проєкту "Міць. Українська кам'яна", який передбачав продаж солі, видобутої в місті Соледар Донецької області.

На ці кошти закуплять понад 2200 дронів-камікадзе для Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України, повідомив у понеділок, 27 березня, віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Зібрали понад 58 500 000 гривень через UNITED24 на дрони-камікадзе для ГУР. Усе завдяки проєкту "Міць. Українська кам'яна". Тепер розвідка отримає понад 2200 безпілотників FPV", - написав він у Telegram.

За словами Федорова, наприкінці проєкту частину витрат на собівартість солі взяли на себе компанії Rozetka та "Сільпо", а другу частину покрили донори United24. Ще понад вісім мільйонів гривень зібрали завдяки розіграшу п'ятьох пачок солі з автографом начальника ГУР Кирила Буданова. "Тож кожна гривня збору (500 гривень з кожної пачки) направляється на дрони-камікадзе. Щоб усі українські міста були звільнені якнайшвидше", - написав міністр.

У платформі United24 уточнили, що проєкт завершений з перевиконанням плану на 12 мільйонів гривень.

Сіль з Соледара

Проєкт "Міць. Українська кам'яна" був запущений понад місяць тому. Тоді 20 тонн солі з шахт Соледара, яке на початку року захопили російські окупанти, розділили на 100 тисяч символічних пачок - по 200 грамів. Її продавали в мережі "Сільпо" та через онлайн-ритейлера Rozetka за ціною 500 гривень за пачку, з яких 465 гривень мали йти на формування флотилії дронів-камікадзе для ГУР.

Дрони FPV - це безпілотні літальні апарати, які оснащені функцією "вид від першої особи" (First Person View). Вона забезпечує передачу відео в реальному часі за допомогою камери, встановленої в передній частині безпілотника. За словами командира спецпідрозділу "Крила" ГУР на позивний "Волонтер", дрон-камікадзе FPV, який планується закупити, став революційним засобом ведення бою. "Такі дрони використовуються буквально як снайперська зброя з відстані до восьми кілометрів. Встановлені камери та сучасні засоби зв'язку дозволяють оператору керувати літальним апаратом у режимі реального часу, залишаючись при цьому на безпечній відстані", - цитує військового державне інформаційне агентство "Укрінформ".
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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