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АНАЛІТИКА

В Україну прибули всі обіцяні Німеччиною танки Leopard – ЗМІ

 

Усі вісімнадцять танків Leopard 2, які Німеччина обіцяла Україні, були передані українській стороні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Spiegel.

За інформацією видання, останні танки були вивезені з Німеччини наприкінці минулого тижня і нещодавно були передані на українському кордоні.

Крім Leopard 2, Німеччина також передала в Україну обіцяні раніше близько 40 бойових машин піхоти Marder. Точний маршрут поставок зброї німецький уряд тримає в таємниці з міркувань безпеки.

За інформацією джерел Spiegel, Україна отримала танки Leopard з "великим пакетом озброєння та запасних частин".

Протягом останніх двох місяців Бундесвер за прискореною програмою навчав українських солдатів користуватися складними системами озброєння. Також до Німеччини прибули українські техніки, яких навчали фахівці з технічного обслуговування з-поміж німецьких військовослужбовців.

Leopard 2 вважається одним з найсучасніших основних бойових танків на світовому ринку озброєнь. Він перевершує російські танки головним чином завдяки своїй більш потужній вогневій потужності, яка зазвичай дозволяє знищувати ворожі цілі з першого пострілу.

Викликом, однак, може стати складність системи, яка потребує дуже інтенсивного технічного обслуговування. Тому Німеччина хоче відкрити центр технічного обслуговування і ремонту в сусідній з Україною країні.
 

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