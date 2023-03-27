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В Україну прибули всі обіцяні Німеччиною танки Leopard – ЗМІ
17:29 27.03.2023 |
Усі вісімнадцять танків Leopard 2, які Німеччина обіцяла Україні, були передані українській стороні.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Spiegel.
За інформацією видання, останні танки були вивезені з Німеччини наприкінці минулого тижня і нещодавно були передані на українському кордоні.
Крім Leopard 2, Німеччина також передала в Україну обіцяні раніше близько 40 бойових машин піхоти Marder. Точний маршрут поставок зброї німецький уряд тримає в таємниці з міркувань безпеки.
За інформацією джерел Spiegel, Україна отримала танки Leopard з "великим пакетом озброєння та запасних частин".
Протягом останніх двох місяців Бундесвер за прискореною програмою навчав українських солдатів користуватися складними системами озброєння. Також до Німеччини прибули українські техніки, яких навчали фахівці з технічного обслуговування з-поміж німецьких військовослужбовців.
Leopard 2 вважається одним з найсучасніших основних бойових танків на світовому ринку озброєнь. Він перевершує російські танки головним чином завдяки своїй більш потужній вогневій потужності, яка зазвичай дозволяє знищувати ворожі цілі з першого пострілу.
Викликом, однак, може стати складність системи, яка потребує дуже інтенсивного технічного обслуговування. Тому Німеччина хоче відкрити центр технічного обслуговування і ремонту в сусідній з Україною країні.
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