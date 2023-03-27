Польща наполягатиме на закупівлі боєприпасів за межами ЄС: снаряди Україні треба тут і зараз

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький планує переконувати партнерів в ЄС у потребі спільної закупівлі боєприпасів за межами Євросоюзу, оскільки снаряди Україні потрібні вже зараз, а в Європі їх недостатньо.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю RMF FM.

"У Брюсселі це такий собі секрет Полішинеля, що в Європі немає боєприпасів. З іншого боку, у світі є кілька регіонів, зокрема Південна Корея та Ізраїль, де таких боєприпасів набагато більше. Тому я розраховую на те, що наші спільні дискусії з Єврокомісією, кількома ключовими країнами, Німеччиною та Францією, призведуть до швидкого отримання боєприпасів, тому що Україна потребує їх тут і зараз" - заявив Моравецький.

Наразі Франція виступає проти закупівлі амуніції за межами Євросоюзу, наполягаючи на тому, щоб вигідні контракти йшли європейським фірмам.

"Я буду переконувати їх (Францію - ред.), тому що боєприпаси потрібні дуже швидко. Оскільки ми не маємо таких боєприпасів тут, в Європі, в достатній кількості, ми повинні купувати їх ззовні, так само, як Польща зараз купує суперсучасну зброю К2, К9 і Abrams з-за кордону" - зазначив прем'єр Польщі.

Водночас він визнав, що потрібна також згода, наприклад, Південної Кореї.

"З цього треба починати. Ми можемо це зробити тільки в тому випадку, якщо той, хто нам продає, дасть дозвіл на експорт, дасть дозвіл на передачу цих боєприпасів. Ми, звичайно, надійний партнер, тому будемо робити це тільки за згодою" - наголосив Моравецький.

У той час як Південна Корея підписала великі угоди про постачання сотень танків, літаків та іншого озброєння члену НАТО Польщі з початку війни, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що закон його країни проти надання зброї країнам, що перебувають у конфлікті, ускладнює надання зброї Україні.

20 березня 17 країн Євросоюзу та Норвегія досягли згоди спільно виробляти і закуповувати боєприпаси, щоб поповнити свої запаси та задовольнити потреби України. Реалізація цього плану передбачає надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців.

Згодом до них приєдналися Польща та Іспанія.