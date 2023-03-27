МЗС України вимагає скликати Радбез ООН у відповідь на намір РФ розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі

Міністерство закордонних справ України у відповідь на намір РФ розмістити тактичну ядерну зброю (ТЯЗ) на території Білорусі закликає членів світового співтовариства вжити рішучих заходів з метою запобігання будь-якій можливості застосування Росією ядерної зброї.

"Останні заяви РФ про наміри розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю є черговим провокаційним кроком злочинного путінського режиму, що підриває основи Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, архітектуру ядерного роззброєння та систему міжнародної безпеки загалом", - йдеться в офіційній заяві МЗС, оприлюдненій у неділю.

Зазначається, що наміри російської влади не можуть не викликати особливого занепокоєння для всієї світової спільноти, адже Росія заявляє про них під час продовження своєї нічим не спровокованої агресивної війни проти України.

"Незважаючи на жахливі злочини проти людяності та воєнні злочини, якими Кремль супроводжує цю загарбницьку війну проти суверенної держави, Росія демонструє свою нездатність перемагати на полі бою", - наголосили в дипвідомстві.

Там уточнюють, що Україна закликає білоруське суспільство не допустити реалізації злочинних намірів щодо розміщення на території Білорусі ядерної зброї всупереч її зобов'язанням за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, що ще "більше перетворить цю країну на заручника Кремля і матиме катастрофічні наслідки для її майбутнього".

"Закликаємо держави Групи Семи та Європейського Союзу попередити білоруську владу про наслідки для Білорусі, у разі її згоди прийняти на своїй території тактичну ядерну зброю від Росії. Україна очікує на ефективні дії з протидії ядерному шантажу Кремля з боку Великої Британії, Китаю, США та Франції, зокрема і як постійних членів Ради Безпеки ООН, що несуть особливу відповідальність за недопущення загроз агресії з використанням ядерної зброї", - зазначають у МЗС.

"Вимагаємо негайно скликати для цієї мети позачергове засідання Ради Безпеки ООН", - наголошують у відомстві.

Українські дипломати закликають усіх членів світового співтовариства "донести до злочинного путінського режиму категоричну неприйнятність його чергових ядерних провокацій і вжити рішучих заходів з метою ефективного стримування та запобігання будь-якій можливості застосування державою-агресором ядерної зброї".

"Росія вкотре підтверджує свою хронічну нездатність бути відповідальним розпорядником ядерної зброї як засобом стримування і запобігання війні, а не інструментом загроз і залякування. Світ має бути об'єднаний проти того, хто ставить під загрозу майбутнє людської цивілізації", - підсумували в МЗС.