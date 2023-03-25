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АНАЛІТИКА

Зеленський підписав указ про затвердження у складі РНБО М. Федорова та виведення з її складу П. Рябікіна

23:07 24.03.2023 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю підписав указ про зміну персонального складу Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ №180/2023 оприлюднено на сайті глави держави.

"Затвердити в персональному складі РНБО України Федорова Михайла Альбертовича - віцепрем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації України. Вивести зі складу РНБО П.Рябікіна", - ідеться в документі.

У ньому зазначається, що цей указ набирає чинності з дня опублікування.
 

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