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АНАЛІТИКА

Ратифікація Римського статуту не зашкодить Україні – Кулеба

22:29 24.03.2023 |

Політика

 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступив за ратифікацію Римського статуту, на основі якого функціонує Міжнародний кримінальний суд.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав під час Instagram-етеру з журналістом Вадимом Карп'яком.

"Однозначно треба ратифікувати (Римський статут - ред.), щоб усі ці забобони про те, що це якось зашкодить самій Україні, - це (були - ред.) забобони і нічого більше", - наголосив очільник зовнішньополітичного відомства.

Кулеба нагадав, що Україна зараз "повністю визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду і без ратифікації".

"І це теж не потрібно забувати. Тому всі, хто каже, що є якісь перешкоди для взаємодії України з МКС через те, що ми не ратифікували статут, - вони лукавлять", - додав він.

Минулої п'ятниці Палата досудового провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.

Учасницями Римського статуту є 123 держави, серед яких у тому числі - держави Південної Америки та близько половини держав Африки, відтак формально вони мають зважати на видані МКС ордери. Не підписали і не ратифікували статут, серед інших, Китай, Індія, Білорусь, Туреччина, Казахстан. Росія, як і США, підписувала статут, але згодом відкликала свій підпис.

Україна теж не є учасницею Римського статуту - міжнародної угоди, на основі якої був заснований та діє Міжнародний кримінальний суд. Однак Україна дала Міжнародному кримінальному суду право розслідувати злочини на своїй території.
 

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