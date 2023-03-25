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«Євросолідарність» закликає визнати бійців тероборони, які загинули у перші дні війни, учасниками бойових дій
22:24 24.03.2023 |
Депутати "Європейської солідарності" пропонують спеціальну процедуру отримання статусу учасників бойових дій для бійців територіальної оборони, які загинули у перші дні після 24 лютого 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співголову фракції Ірину Геращенко у Facebook.
"В перші дні повномасштабного вторгнення тисячі чоловіків і жінко вишикувалися в черги до військомату і записалися в загони ТРО. Через бюрократичну тяганину, стрімкість подій, а іноді й відверту зраду, декого навіть не встигли поставити на облік, лише видали автомат захищати своє місто. Хлопці, яких окупанти розстріляли в Бузковому Гаю в Херсоні, через швидке захоплення міста і втечу деяких силовиків не встигли навіть оформити документи як члени ТРО. Але вони якраз і є символом тероборони, тих, хто взяли зброю і не втекли, а до останнього подиху давали відсіч ворогу", - пояснила Геращенко.
Вона зазначає - таких випадків, коли герої загинули, навіть не отримавши ще офіційного зарахування в бригаду, а тільки бойове завдання від командира, десятки, а може й сотні.
"Маємо захистити їх пам'ять. З колегами з "Європейської солідарності" зареєстрували проект Закону № 9130 від 20.03.2023 про внесення змін до закону України "Про основи національного спротиву» щодо посилення гарантій прав військовослужбовців військових частин Сил територіальної оборони Збройних сил України. Мова йде про права родин загиблих захисників, які на час повномасштабного вторгнення не встигли чи не змогли офіційно оформити документи", - додала нардеп.
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