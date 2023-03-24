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АНАЛІТИКА

Три чверті європейців підтримують санкції проти РФ, 65% - за поставки зброї Україні

 

Переважна більшість європейців продовжує підтримувати санкції проти Росії, а також виступає за продовження збройної підтримки України.

Такими є дані організованого Єврокомісією опитування "Євробарометр", яке проводилося між 12 січня і 6 лютого в країнах ЄС і 12 країнах за межами Євросоюзу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rheinische Post.

Економічні санкції, як і раніше, мають значну підтримку серед населення Європи. 74% європейців підтримують їх.

Схожа картина вимальовується і щодо поставок зброї та іншої військової допомоги Україні. Ці заходи мають підтримку 65% європейців. Зазначається, що в Західній Німеччині поставки зброї підтримують 69%, в той час як у Східній Німеччині 55% - проти цього.

Останній випуск регулярно публікованого "Євробарометра" також приділив увагу задоволеності населення реакцією ЄС та країн-членів на кризу, спричинену війною. Переважна більшість (51%) німців заявили, що вони задоволені реакцією ЄС на російську агресію. Однак на цей показник сильно впливає незадоволення у Східній Німеччині: там лише менше третини людей задоволені діями федерального уряду та ЄС після початку війни.

Що стосується гуманітарної підтримки, то тут показники значно вищі. Наприклад, надання гуманітарної допомоги людям, які постраждали від війни, у Німеччині схвалюють 92%.

Йорг Воян, голова представництва Єврокомісії в Німеччині, вважає, що курс ЄС щодо російської агресії в Україні в основному підтвердився. "Загалом більшість європейців підтримують чіткий курс, який проводять Європейська комісія та держави-члени: гроші та гуманітарна допомога для тих, хто постраждав від нападу Росії, прийом біженців - ми бачимо багато рейтингів схвалення", - каже Воян.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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