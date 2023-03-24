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Рената Кузьміна заочно заарештовано без альтернативи внесення застави - ДБР
10:56 24.03.2023 |
Суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави колишньому народному депутату України Ренату Кузьміну, повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань (ДБР) у п'ятницю.
"Його підозрюють у державній зраді. У межах досудового розслідування працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні. Зокрема, починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення Росії до України Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави", - йдеться в повідомленні.
Дії Кузьміна кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років із конфіскацією майна, повідомляють у відомстві.
Кузьмін Ренат Равилійович - колишній народний депутат. За інформацією ДБР, у межах досудового розслідування встановлено, що Кузьмін напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні. 5 жовтня 2022 року йому було повідомлено про підозру в державній зраді.
Як повідомлялося, 13 січня Верховна Рада достроково припинила повноваження п'ятьох народних депутатів, зокрема й Кузьміна.
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