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АНАЛІТИКА

Рената Кузьміна заочно заарештовано без альтернативи внесення застави - ДБР

10:56 24.03.2023 |

Політика

 

Суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави колишньому народному депутату України Ренату Кузьміну, повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань (ДБР) у п'ятницю.

"Його підозрюють у державній зраді. У межах досудового розслідування працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні. Зокрема, починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення Росії до України Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави", - йдеться в повідомленні.

Дії Кузьміна кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років із конфіскацією майна, повідомляють у відомстві.

Кузьмін Ренат Равилійович - колишній народний депутат. За інформацією ДБР, у межах досудового розслідування встановлено, що Кузьмін напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні. 5 жовтня 2022 року йому було повідомлено про підозру в державній зраді.

Як повідомлялося, 13 січня Верховна Рада достроково припинила повноваження п'ятьох народних депутатів, зокрема й Кузьміна.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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