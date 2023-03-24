Фінансові новини
- |
- 24.03.23
- |
- 08:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Урсула фон дер Ляєн: 11-й пакет санкцій проти РФ буде націлений на боротьбу проти обходу чинних рестрикцій
08:44 24.03.2023 |
ЄС планує в наступному, 11-му, пакеті санкцій проти Росії приділити пильну увагу боротьбі проти обходу запроваджених раніше обмежувальних заходів, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"В 11-му пакеті санкцій ми сконцентруємося, перш за все, на боротьбі проти обходу обмежувальних заходів", - сказала вона на пресконференції за підсумками першого дня саміту ЄС.
При цьому фон дер Ляєн зазначила, що певні заходи в цьому напрямі в ЄС ухвалили ще під час затвердження десятого пакета санкцій.
Вона не уточнила, коли планується почати роботу над 11-м пакетом санкцій.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Представництво МКС буде в Україні: у Гаазі підписали угоду
|У Орбана забрали вето: як вдалося зняти угорську блокаду зустрічей Україна-НАТО
|НАБУ повідомило про підозру ексголові Фонду держмайна Сенниченку
|НБУ з 1 квітня зніме заборону на виведення нерезидентами коштів від сплати відсотків за ОВДП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Урсула фон дер Ляєн: 11-й пакет санкцій проти РФ буде націлений на боротьбу проти обходу чинних рестрикцій
|ЄС проведе конференцію щодо повернення українських дітей, яких викрала Росія
|Є складнощі. Подоляк пояснив, що заважає розмові Зеленського і Сі Цзіньпіна
|Іспанія відправить перші 6 танків Leopard до кінця наступного тижня
|Парламент Швеції схвалив відправлення Україні САУ Archer і танків Leopard 2
|Прем'єрка Італії нагримала на депутатів, пояснюючи потребу й далі допомагати Україні
Бізнес
|Біодрук виходить на новий рівень — гнучкий 3D-принтер відновлює пошкоджені тканини всередині людського тіла
|Російські спецслужби розповсюджують заражене ПЗ через торренти – Держспецзв'язку
|Qualcomm представила Snapdragon 7+ Gen 2: новий процесор для середньобюджетних смартфонів
|США розслідують шпигунство за журналістами через TikTok
|Бізнесмена з КНР затримали в США за підозрою у криптошахрайстві на сотні мільйонів доларів
|SpaceX представила тариф Starlink Roam із глобальним роумінгом за $200
|Dell анонсувала свій перший Windows-ноутбук на ARM-процесорі Snapdragon