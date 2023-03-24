ЄС проведе конференцію щодо повернення українських дітей, яких викрала Росія

Європейський союз планує організувати конференцію в рамках ініціативи, присвяченій поверненню українських дітей, яких викрала Росія.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після саміту ЄС у Брюсселі, пише "Європейська правда".

За словами фон дер Ляєн, на сьогодні відом про 16 200 дітей, які були депортовані, із них повернулися лише 300.

"Це жахливе нагадування про найтемніші часи нашої історії, про те, що там відбувається - депортація дітей. Це - воєнний злочин. Ці злочинні дії повністю виправдовують ордери на арешт, видані МКС", - сказала вона.

Фон дер Ляєн нагадала, що у цій сфері, у партнерстві з українцями, прем'єр-міністр Польщі і Єврокомісія розпочали ініціативу, спрямовану на повернення цих дітей, викрадених Росією.

"Для цього ми організуємо конференцію. Ми знаходимося на самому початку дуже важкої роботи. Ми прагнемо об'єднати міжнародний тиск, щоб вжити всіх можливих заходів для встановлення місцеперебування цих дітей. І ми прагнемо допомогти органам ООН і відповідним міжнародним організаціям отримати більш повну інформацію про дітей, які були депортовані в Росію. Це стосується і дітей, які пізніше були усиновлені або передані в російські прийомні сім'ї", - додала вона.

Нагадаємо, у новому пакеті санкцій запроваджені обмеження проти осіб, які причетні до викрадення українських дітей і вивезення їх до Росії.