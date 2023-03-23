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Іспанія відправить перші 6 танків Leopard до кінця наступного тижня
22:58 23.03.2023 |
Іспанія надішле свою першу партію бойових танків Leopard 2A4 в Україну до кінця наступного тижня.
Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Іспанії в четвер, повідомляє "Європейська правда".
Шість танків Leopard 2A4, які готують до відправлення, пройшли останні перевірки на заводі поблизу Севільї на півдні Іспанії, йдеться у заяві.
Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес відвідала завод у четвер і повідомила, що незабаром туди прибудуть для перевірки та випробувань ще чотири танки Leopard 2A4, призначені для України.
Перша група українських військових, яка навчалася керувати іспанськими танками, завершила навчання на військовій базі на півночі Іспанії, повідомило минулого тижня іспанське Міноборони.
Спочатку Іспанія планувала відправити Україні шість танків Leopard. Згодом прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес здійснив неоголошений візит до Києва в річницю вторгнення Росії і оголосив, що Іспанія збільшить свої зобов'язання до 10 бойових машин.
Очільник Пентагону Ллойд Остін на засіданні у форматі "Рамштайн" у березні оголосив, що загалом дев'ять країн заявили про свій намір передати Україні понад 150 танків Leopard.
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