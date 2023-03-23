Польща отримала понад 40 млн євро за постачання танків та гаубиць в Україну

Польща отримала від Європейського союзу 43 млн євро за постачання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, яку приводить Portal Samorządowy.

За його словами, компенсацію Польща отримує з Європейського фонду миру за надання Україні військово-технічної підтримки.

"Ми не тільки купуємо із-за кордону зброю, яка набагато сучасніша, ніж те, що ми поставляємо, але водночас зміцнюємо нашу армію", - сказав Моравецький.

Він додав, що Польща прагне отримати ще 240 мільйонів євро компенсації за надану військову допомогу Україні. Збройні сили України вже отримали танки Т-72, артилерійські снаряди і боєприпаси, переносні зенітно-ракетні комплекси та безпілотні літальні апарати. Також прем'єр нагадав, що країна навчає українських солдатів обслуговуванню танків Leopard 2 та гаубиць Krab.

