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Польща отримала понад 40 млн євро за постачання танків та гаубиць в Україну
20:08 23.03.2023 |
Польща отримала від Європейського союзу 43 млн євро за постачання військової допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, яку приводить Portal Samorządowy.
За його словами, компенсацію Польща отримує з Європейського фонду миру за надання Україні військово-технічної підтримки.
"Ми не тільки купуємо із-за кордону зброю, яка набагато сучасніша, ніж те, що ми поставляємо, але водночас зміцнюємо нашу армію", - сказав Моравецький.
Він додав, що Польща прагне отримати ще 240 мільйонів євро компенсації за надану військову допомогу Україні. Збройні сили України вже отримали танки Т-72, артилерійські снаряди і боєприпаси, переносні зенітно-ракетні комплекси та безпілотні літальні апарати. Також прем'єр нагадав, що країна навчає українських солдатів обслуговуванню танків Leopard 2 та гаубиць Krab.
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