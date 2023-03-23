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АНАЛІТИКА

Польща приєдналася до спільних закупівель ЄС боєприпасів для України

 

Польща приєдналася до спільних закупівель країнами Європейського Союзу боєприпасів для України.

Про це повідомила польська радіостанція RMF FM, пише "Європейська правда".

Міністерство національної оборони Польщі підписало необхідні документи і західна сусідка України приєдналась до майже двох десятків країн Європи, які раніше домовились про спільні закупівлі боєприпасів.

20 березня 17 країн Євросоюзу та Норвегія досягли згоди спільно закуповувати боєприпаси, щоб поповнити свої запаси та задовольнити потреби України. Польщі досі не було серед цих країн.

Польські дипломати запевняли, що країна завершує внутрішньодержавні процедури. Вони стверджували, що Польща підпише документ найближчими днями.

Дипломати зазначали, що Польща буде одним із трьох головних бенефіціарів спільних закупівель ЄС разом із Францією та Німеччиною.
Ключові теги: Польща
 

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