Українці назвали історично найбільш близький народ

Майже дві третини (63%) жителів України вважають, що історично українці найближчі з поляками, 12% - з росіянами, 7% - з іншим народом і 17% не визначилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Більшість (60%) жителів країни сприймають 24 серпня 1991 року як день, коли Україна відновила свою втрачену незалежність і державність, і третина (32%) - що у цей день Україна вперше здобула незалежність. Думку про те, що у цей день Україна віддалилася від "братніх народів" чи втратила своє законне місце у великій державі, поділяють трохи менше 5%.

Дві третини (64%) погоджуються із твердженням, що Україна була колонією Російської імперії, 31% - не погоджуються, і 5% не визначилися із відповіддю на це запитання.

Понад дві третини (69%) жителів країни вважають, що Україна є ідеологічною наступницею Української Народної Республіки, і 11% вважають Україну ідеологічною наступницею УРСР.

Нинішня російсько-українська війна мала суттєвий вплив на уявлення людей про власне минуле: понад дві третини (68%) учасників опитування вказали, що війна змінила їхнє ставлення до історії України, і 29% - що їхнє ставлення до історії не змінилося.

Найбільш значні історичні події

Із історичних подій, що були включені до анкети опитування, переважно позитивну роль, на думку більшості, мали (в хронологічному порядку):

* повстання Богдана Хмельницького (серед усіх 83% відповіли, що ця подія мала позитивну роль, 5% - негативну, 7% - не визначилися, і 4% не знають про таку подію),

* повстання Івана Мазепи (74% - позитивна роль, 7% - негативна, 11% - не визначилися, і 8% не знають про таку подію),

* існування УНР та визвольні змагання 20-х років ХХ століття (67% - позитивна, 17% - негативна, 9% - не визначилися, і 7% не знають про таку подію),

* створення ОУН (75% - позитивна, 12% - негативна, 9% - не визначилися, і 4% не знають про таку подію),

* індустріалізація (57% - позитивна, 27% - негативна, 8% - не визначилися, і 8% не знають про таку подію),

* боротьба ОУН-УПА (68% - позитивна, 17% - негативна, 8% - не визначилися, і 7% не знають про таку подію),

* передача Криму до складу УРСР (70% - позитивна, 24% - негативна, 5% - не визначилися, і 1% не знають про таку подію),

* розпад СРСР (83% - позитивна, 13% - негативна, 3% - не визначилися, і 1% не знають про таку подію),

* Революція на граніті (30% - позитивна, 11% - негативна, 11% - не визначилися, і 48% не знають про таку подію),

* Помаранчева Революція (70% - позитивна, 23% - негативна, 5% - не визначилися, і 1% не знають про таку подію),

* Революція Гідності (83% - позитивна, 10% - негативна, 1% - не визначилися, і 2% не знають про таку подію).

Переважно негативну роль в історії українського народу, за оцінками більшості, мали (в хронологічному порядку):

* прийняття Валуєвського циркуляру та Емського указу (21% вказали, що ця подія мала негативну роль, 16% - позитивну, 13% - не визначилися, і 50% не знають про таку подію),

* створення СРСР (73% - негативну, 19% - позитивну, 7% - не визначилися, і 2% не знають про таку подію),

* колективізація (70% - негативну, 16% - позитивну, 6% - не визначилися, і 8% не знають про таку подію),

* Друга світова війна (87% - негативну, 8% - позитивну, 4% - не визначилися, і 1% не знають про таку подію),

* Голокост (91% - негативну, 3% - позитивну, 4% - не визначилися, і 2% не знають про таку подію),

* введення радянських військ до Афганістану (92% - негативну, 4% - позитивну, 3% - не визначилися, і 1% не знають про таку подію),

* теперішня російсько-українська війна (81% - негативну, 12% - позитивну, 6% - не визначилися).

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) на замовлення Міністерства культури та інформаційної політики України провів опитування 19-27 січня 2023 року серед 2004 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,2%.