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ЄС додатково виділить від 300 до 500 млн євро виробникам боєприпасів для України
14:05 23.03.2023 |
Європейський Союз планує витратити від 300 млн. євро до 500 млн. євро на підтримку виробників боєприпасів з бюджету блоку.
Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Ці кошти виділяються понад 2 млрд євро, погоджених міністрами закордонних справ та оборони раніше цього тижня для забезпечення України снарядами протягом наступного року.
Бретон визнав можливе вузьке місце у виробництві пороху. "Це на нашому радарі, ми вже почали працювати над цим", - сказав Бретон, додавши, що деякі країни вже є кандидатами на створення нових потужностей.
Нагадаємо, лідери Європейського Союзу на саміті 23 березня схвалять план збільшення постачання артилерійських снарядів Україні.
План передбачає виділення 1 млрд євро на швидке постачання снарядів і, можливо, ракет із існуючих запасів та ще 1 млрд євро на спільні замовлення країн ЄС на додаткові снаряди.
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