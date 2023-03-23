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АНАЛІТИКА

ЄС додатково виділить від 300 до 500 млн євро виробникам боєприпасів для України

 

Європейський Союз планує витратити від 300 млн. євро до 500 млн. євро на підтримку виробників боєприпасів з бюджету блоку.

Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Ці кошти виділяються понад 2 млрд євро, погоджених міністрами закордонних справ та оборони раніше цього тижня для забезпечення України снарядами протягом наступного року.

Бретон визнав можливе вузьке місце у виробництві пороху. "Це на нашому радарі, ми вже почали працювати над цим", - сказав Бретон, додавши, що деякі країни вже є кандидатами на створення нових потужностей.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу на саміті 23 березня схвалять план збільшення постачання артилерійських снарядів Україні.

План передбачає виділення 1 млрд євро на швидке постачання снарядів і, можливо, ракет із існуючих запасів та ще 1 млрд євро на спільні замовлення країн ЄС на додаткові снаряди.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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