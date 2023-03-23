Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Іспанія долучилась до угоди ЄС із закупівлі боєприпасів для України

 

Іспанія в середу оголосила про приєднання до схваленої напередодні ініціативи з закупівлі одного мільйона артилерійських снарядів для України протягом року.

Про це йдеться в заяві міністерства оборони Іспанії, яке є в розпорядженні "Європейської правди".

"Після завершення необхідних адміністративних формальностей міністерка оборони (Іспанії - ред.) підписала в середу проектну угоду про спільну закупівлю боєприпасів в межах Європейського Союзу", - зазначається там.

Таким чином, Іспанія стала дев'ятнадцятою країною-учасником проєкту.

Нагадаємо, 20 березня Рада Європейського Союзу схвалила план надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів.на загальну суму 2 млрд євро.

Його мета, по-перше - це збільшення постачання артилерійських боєприпасів для ЗСУ; по-друге, запровадження спільних закупівель європейських держав та прискорення їхніх темпів для поповнення власних запасів; по-третє - швидке нарощування виробничих потужностей європейського оборонпрому.

Тоді ж угоду підписали Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Швеція та Норвегія.

Як повідомлялося, глава МЗС Дмитро Кулеба вважає рішення ЄС щодо плану надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів стратегічним кроком, який наближає перемогу.

Між тим, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в понеділок підтвердив, що його держава не братиме участі в проєкті.
Ключові теги: Іспанія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,4264
  0,0036
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1230  0,14 0,37 38,8303  0,11 0,28
EUR 40,4085  0,01 0,02 41,3876  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес