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АНАЛІТИКА

65% європейців – за те, щоб Україна приєдналась до ЄС у найближчі роки

 

Дві третини європейців підтримують приєднання України до Європейського Союзу у найближчі роки.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування eupinions від фонду Бертельсманна, в якому взяли участь 13 тисяч учасників з семи країн ЄС.

В середньому вступ України в ЄС у найближчі роки підтримують 65% опитаних. Підтримка знизилась на 4 пункти в порівнянні з березнем 2022 року, але зросла на 2 пункти у порівнянні з вереснем того ж року.

Найбільш приязне ставлення до прийняття України в ЄС - у Польщі та в Іспанії, де за це виступають 81% і 80% опитаних відповідно.

У Німеччині лише 54% респондентів вважають, що Україна може стати членом ЄС у найближчі роки.

У решті опитаних країн підтримка вступу України перебуває між 60% і 70%.

Раніше колишній президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер застеріг від нереалістичних очікувань щодо швидкого вступу України до Європейського Союзу.

Як повідомлялося, Латвія підтримує початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу вже у 2023 році.

Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш сказав в інтерв'ю "Європейській правді", що якщо і є якась країна, яка здатна поставити рекорд у процесі вступу, то це Україна.
Ключові теги: ЄС
 

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