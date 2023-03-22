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АНАЛІТИКА

Мур на кордоні. В Німеччині сказали, що забезпечить від нових нападів Росії

 

У Німеччині вважають, що на кордоні з Росією треба побудувати міцний мур, аби Росія не вчиняла нових нападів на Україну. Також необхідно забезпечити українців необхідним озброєнням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен під час брифінгу.

"Ціллю має бути стримування Росії, яка не повинна бути спроможною знову атакувати Україну або будь-яку іншу сусідню країну. Це - наша мета. Як її досягти? Постачання зброї - одна зі складових... Але на кордоні з РФ повинен бути дуже-дуже ефективний і міцний мур, щоби вона знову не нападала на Україну", - заявила Фельдгузен.

Вона акцентувала, що Німеччина протягом останнього року передала Україні дуже багато зброї і продовжуватиме це робити.

"Німеччина допомагатиме Україні зброєю, аж допоки війна не закінчиться, а також надаватиме й іншу допомогу, зокрема, гуманітарну", - підсумувала посол.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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