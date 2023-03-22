Кличко з волонтерами передали бійцям 204-го батальйону дрони Mavic

Волонтерський штаб "Українська команда" та Володимир Кличко привезли бійцям 204-го Окремого батальйону територіальної оборони міста Києва 10 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника волонтерського штабу Артура Палатного у Facebook.

"Українська команда" передала 10 дронів Mavic 204-му батальйону тероборони м. Києва. За допомогою цих безпілотників наші герої зможуть ще ефективніше бити ворога на всіх напрямках і звільняти нашу соборну, незалежну неньку-Україну", - заявив Палатний.

Він також зазначив, що 204-й батальйон ТрО м. Києва був у найгарячіших точках країни: Бахмуті, Соледарі та інших. Зараз бійці знаходяться на ротації.





Брат мера Києва Віталія Кличка - Володимир Кличко, своєю чергою, подякував воїнам за мужність та побажав перемоги.

"Хлопці, пишаюся вами! Слава героям! Слава Україні! Тільки вперед і до перемоги", - сказав Володимир Кличко.