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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Кличко з волонтерами передали бійцям 204-го батальйону дрони Mavic
11:54 22.03.2023 |
Волонтерський штаб "Українська команда" та Володимир Кличко привезли бійцям 204-го Окремого батальйону територіальної оборони міста Києва 10 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника волонтерського штабу Артура Палатного у Facebook.
"Українська команда" передала 10 дронів Mavic 204-му батальйону тероборони м. Києва. За допомогою цих безпілотників наші герої зможуть ще ефективніше бити ворога на всіх напрямках і звільняти нашу соборну, незалежну неньку-Україну", - заявив Палатний.
Він також зазначив, що 204-й батальйон ТрО м. Києва був у найгарячіших точках країни: Бахмуті, Соледарі та інших. Зараз бійці знаходяться на ротації.
Брат мера Києва Віталія Кличка - Володимир Кличко, своєю чергою, подякував воїнам за мужність та побажав перемоги.
"Хлопці, пишаюся вами! Слава героям! Слава Україні! Тільки вперед і до перемоги", - сказав Володимир Кличко.
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