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Філатов: Дніпро відправив на передову чергову партію техніки
11:50 22.03.2023 |
Дніпро продовжує забезпечувати українських оборонців усім необхідним. Нещодавно на фронт відправили чергові вантажівки високої прохідності. Тепер бійці отримали нову партію техніки, яка нині вже на передовій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мераэра Дніпра Бориса Філатова.
"Дніпро і далі допомагатиме Збройним силам України. Щоразу я закликаю всіх також приєднуватися до ініціатив міської ради. Щоб хто як міг допомагав нашим оборонцям у справах захисту української держави", - повідомив Філатов.
Так бійці отримали п'ять антидронових рушниць вітчизняного виробництва, понад 60 комплектів радіостанцій і більше ніж 130 одиниць різної комп'ютерної техніки. Серед неї, зокрема, планшети зі спеціальним програмним забезпеченням та ноутбуки.
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