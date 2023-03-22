Низка республіканців закликала Байдена надати Україні касетні боєприпаси

Чотири конгресмена від Республіканської партії надіслали президенту США Джо Байдену лист із закликом до його адміністрації надати Україні касетні боєприпаси DPICM. Лист був оприлюднений

на сайті комітету Палати представників США в закордонних справах у вівторок, 21 березня.

Свої підписи під зверненням поставили голова цього комітету Майкл Маккол, голова комітету Палати представників з питань збройних сил Майк Роджерс, сенатори Джим Ріш (член комітету у закордонних справах) і Роджер Вікер (член комітету з питань збройних сил).

Вони зауважують, що небажання адміністрації президента США передавати боєприпаси DPICM та іншу допомогу "відображаються сьогодні на полі бою в Бахмуті та в інших місцях України".

"Надання DPICM дозволить Україні компенсувати кількісну перевагу Росії як у живій силі, так і в артилерійських снарядах, а також дозволить Збройним силам України сконцентрувати застосування унітарних боєголовок проти цінніших російських цілей", - зауважують конгресмени.

Переваги надання DPICM

За їхніми словами, у Вашингтона є три мільйони таких боєприпасів, значна частина з яких розташована на базах США та союзників у Європі. Їх передача Україні дозволила б зменшити проблеми, пов'язані з нестачею снарядів.

Серед інших позитивних наслідків надання DPICM республіканці вказують "розблокування кількох нових систем", підвищення ефективності враження сил противника, спрямування сил противника на місцевість, "сприятливу для точного наведення на цілі".

Не сприятиме ескалації

Конгресмени також вважають невиправданими занепокоєння адміністрації президента США щодо реакції союзників і партнерів і необґрунтованими побоювання ескалації з боку РФ у разі передачі касетних боєприпасів.

"Інші країни вже постачали цю зброю, що не призвело до значної ескалації х боку Росії. Ми розуміємо, що інші союзники також розглядають можливість постачання касетних боєприпасів, і закликаємо вас також сприяти цим зусиллям", - наголошується у листі.