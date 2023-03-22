Фінансові новини
- |
- 22.03.23
- |
- 10:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
Низка республіканців закликала Байдена надати Україні касетні боєприпаси
09:15 22.03.2023 |
Чотири конгресмена від Республіканської партії надіслали президенту США Джо Байдену лист із закликом до його адміністрації надати Україні касетні боєприпаси DPICM. Лист був оприлюднений
на сайті комітету Палати представників США в закордонних справах у вівторок, 21 березня.
Свої підписи під зверненням поставили голова цього комітету Майкл Маккол, голова комітету Палати представників з питань збройних сил Майк Роджерс, сенатори Джим Ріш (член комітету у закордонних справах) і Роджер Вікер (член комітету з питань збройних сил).
Вони зауважують, що небажання адміністрації президента США передавати боєприпаси DPICM та іншу допомогу "відображаються сьогодні на полі бою в Бахмуті та в інших місцях України".
"Надання DPICM дозволить Україні компенсувати кількісну перевагу Росії як у живій силі, так і в артилерійських снарядах, а також дозволить Збройним силам України сконцентрувати застосування унітарних боєголовок проти цінніших російських цілей", - зауважують конгресмени.
Переваги надання DPICM
За їхніми словами, у Вашингтона є три мільйони таких боєприпасів, значна частина з яких розташована на базах США та союзників у Європі. Їх передача Україні дозволила б зменшити проблеми, пов'язані з нестачею снарядів.
Серед інших позитивних наслідків надання DPICM республіканці вказують "розблокування кількох нових систем", підвищення ефективності враження сил противника, спрямування сил противника на місцевість, "сприятливу для точного наведення на цілі".
Не сприятиме ескалації
Конгресмени також вважають невиправданими занепокоєння адміністрації президента США щодо реакції союзників і партнерів і необґрунтованими побоювання ескалації з боку РФ у разі передачі касетних боєприпасів.
"Інші країни вже постачали цю зброю, що не призвело до значної ескалації х боку Росії. Ми розуміємо, що інші союзники також розглядають можливість постачання касетних боєприпасів, і закликаємо вас також сприяти цим зусиллям", - наголошується у листі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Снаряди зі збідненим ураном для України: що це і чи вони шкідливі
|Рада запровадила іспити з основ Конституції, історії та державної мови для набуття громадянства України
|Рада розширила повноваження Федорова в уряді
|Новим міністром освіти став Оксен Лісовий
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Низка республіканців закликала Байдена надати Україні касетні боєприпаси
|Суд змінив запобіжний захід ексзаступникові міністра Лозинському
|Зеленський візьме онлайн-участь у саміті ЄС цього тижня
|Зеленський візьме участь у «японському» саміті G7 онлайн
|Формат участі Зеленського в саміті НАТО ще обговорюється – генсек
|США не планують передавати Україні снаряди зі збідненим ураном, - Пентагон
Бізнес
|SpaceX представила тариф Starlink Roam із глобальним роумінгом за $200
|Dell анонсувала свій перший Windows-ноутбук на ARM-процесорі Snapdragon
|Продано один із найдорожчих скінів у Counter-Strike: Global Offensive. Його вартість склала 160 тисяч доларів
|Samsung інвестує $230 мільярдів до 2042 року у базу з виробництва мікросхем
|TikTok може відокремитися від материнської компанії, щоб уникнути блокування, - Bloomberg
|OpenAI випустила GPT-4 — наступне покоління мовної моделі ШІ. Вона розуміє не лише текст, а й зображення
|Дрони Wing забиратимуть товари прямо з магазинів для доставки клієнтам