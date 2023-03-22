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АНАЛІТИКА

Суд змінив запобіжний захід ексзаступникові міністра Лозинському

08:54 22.03.2023 |

Політика

 

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду на засіданні 17 березня змінила запобіжний захід колишньому заступникові міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в суді.

Як повідомляє джерело, суд змінив запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. При цьому обвинувачення вимагало продовжити тримання під вартою.

Також ВАКС відхилив клопотання про відвід судді Ярослава Шкодіна. Раніше в НАБУ встановили, що його рідна сестра Ірина Шкодіна є співавторкою низки наукових робіт іншого фігуранта у справі - заступника директора з управління проєктами держінституту "УкрНДІводоканалпроект" Максима Бабенка.

Слідство вважає, що Лозинський нібито отримав хабар під час закупівлі обладнання для "УкрНДІводоканалпроєкту". Проте роль Бабенка у справі ще не встановили.

Також детективи стверджують, що Ірина Шкодіна працює та товаришує з дружиною Максима Бабенка та вважають, що родичка судді може бути зацікавленою у непритягненні Бабенка до відповідальності.

Нагадаємо, 21 січня РБК-Україна посилаючись на власні джерела повідомило, що співробітники Національного антикорупційного бюро провели обшуки та затримали заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Його підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів, а повна сума закупівлі складала 1,8 млрд гривень.

Суд змінив запобіжний захід ексзаступникові міністра Лозинському

 

На наступний день, 22 січня, Василя Лозинського звільнили з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

24 січня колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському ВАКС обрав запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом. Хоча детектив НАБУ та прокурор САП просили заарештувати Лозинського з альтернативою 50 млн грн застави.

При цьому суддя Вищого антикорупційного суду України Ярослав Шкодін під час засідання суду пояснив, чому посадив ексзаступник міністра інфраструктури Василя Лозинського під домашній арешт як запобіжний захід, хоча сторона звинувачення вимагала утримання під вартою із заставою у 50 мільйонів гривень.

Проте 17 лютого апеляційна палата ВАКС все ж таки скасувала домашній арешт колишнього заступника голови Мінрегіону Василя Лозинського - його взяли під варту з можливістю вийти під заставу у сумі 50 мільйонів гривень.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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