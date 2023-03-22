Фінансові новини
- |
- 22.03.23
- |
- 01:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський візьме участь у «японському» саміті G7 онлайн
23:55 21.03.2023 |
Президент Володимир Зеленський прийняв запрошення прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіди взяти участь у саміті країн "Групи семи", що відбудеться у травні в Хіросімі.
Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", Зеленський заявив у вівторок на пресконференції після переговорів із Кісідою.
"Я прийняв запрошення прем'єр-міністра (Японії - ред.) і візьму участь у саміті в онлайн-форматі", - сказав він.
Як відомо, у 2023 році Японія головує в "Групі семи".
Японський прем'єр Фуміо Кішіда у вівторок прибув до Києва, ставши останнім лідером G7, який відвідав Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Раніше на запрошення Кісіди 24 лютого Зеленський взяв участь в онлайн-саміті G7, присвяченому першій річниці вторгнення Росії в Україну.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Снаряди зі збідненим ураном для України: що це і чи вони шкідливі
ТОП-НОВИНИ
|Рада запровадила іспити з основ Конституції, історії та державної мови для набуття громадянства України
|Рада розширила повноваження Федорова в уряді
|Новим міністром освіти став Оксен Лісовий
|Рада призначила ексочільника «Укрзалізниці» новим головою Мінстратегпрому
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський візьме онлайн-участь у саміті ЄС цього тижня
|Зеленський візьме участь у «японському» саміті G7 онлайн
|Формат участі Зеленського в саміті НАТО ще обговорюється – генсек
|США не планують передавати Україні снаряди зі збідненим ураном, - Пентагон
|Японія виділить 30 млн доларів для закупівлі Україні нелетального озброєння
|Японські парламентарі зібрали кошти та придбали 20 автомобілів для ЗСУ
|Пентагон підтвердив, що відправить Україні старішу версію Abrams, бо це буде швидше
Бізнес
|Dell анонсувала свій перший Windows-ноутбук на ARM-процесорі Snapdragon
|Продано один із найдорожчих скінів у Counter-Strike: Global Offensive. Його вартість склала 160 тисяч доларів
|Samsung інвестує $230 мільярдів до 2042 року у базу з виробництва мікросхем
|TikTok може відокремитися від материнської компанії, щоб уникнути блокування, - Bloomberg
|OpenAI випустила GPT-4 — наступне покоління мовної моделі ШІ. Вона розуміє не лише текст, а й зображення
|Дрони Wing забиратимуть товари прямо з магазинів для доставки клієнтам
|Оновлений Hyundai Elantra повністю презентований