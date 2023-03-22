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АНАЛІТИКА

Зеленський візьме участь у «японському» саміті G7 онлайн

 

Президент Володимир Зеленський прийняв запрошення прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіди взяти участь у саміті країн "Групи семи", що відбудеться у травні в Хіросімі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", Зеленський заявив у вівторок на пресконференції після переговорів із Кісідою.

"Я прийняв запрошення прем'єр-міністра (Японії - ред.) і візьму участь у саміті в онлайн-форматі", - сказав він.

Як відомо, у 2023 році Японія головує в "Групі семи".

Японський прем'єр Фуміо Кішіда у вівторок прибув до Києва, ставши останнім лідером G7, який відвідав Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше на запрошення Кісіди 24 лютого Зеленський взяв участь в онлайн-саміті G7, присвяченому першій річниці вторгнення Росії в Україну.
Ключові теги: Японія
 

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