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Формат участі Зеленського в саміті НАТО ще обговорюється – генсек
23:49 21.03.2023 |
Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на саміт Північноатлантичного альянсу в липні, але в якому саме форматі він братиме участь, наразі не визначено.
Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", на пресконференції у вівторок у Брюсселі заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.
"Що стосується саміту (НАТО - Ред.), то ми ще остаточно не визначилися з форматом, але я запросив президента Зеленського на саміт. У якому саме форматі ми зустрінемося, це ще не вирішено", - зазначив він.
На початку березня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що запросив президента Володимира Зеленського взяти участь у саміті Альянсу в Вільнюсі. Столтенберг висловив сподівання, що на саміті домовляться про нові кроки і заходи актуальної допомоги та про довгострокову підтримку України.
В Офісі президента своєю чергою сподіваються, що на саміті НАТО у липні Україна отримає безпекові гарантії.
Володимир Зеленський вважає, що на саміті Альянс має запропонувати подальші кроки для членства України - зокрема, стратегічні гарантії безпеки на її шляху євроатлантичної інтеграції.
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