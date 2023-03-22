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АНАЛІТИКА

США не планують передавати Україні снаряди зі збідненим ураном, - Пентагон

 

Сполучені Штати не планують наслідувати приклад Великобританії і передавати Україні снаряди зі збідненим ураном

Як повідомляє РБК-Україна , про це на брифінгу повідомив представник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер.

"США не планують слідом за Великобританією передавати Україні боєприпаси зі збідненим ураном", - сказав Райдер.

Зауважимо, що такі снаряди мають більш високу ефективність для ураження сучасних танків та бронетехніки.

Раніше про передачу снарядів оголосила представник міністра оборони Ієлокой Британії Анабель Голді. Вона розповіла, що вони будуть передані разом із ескадроном основних бойових танків Challenger 2.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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