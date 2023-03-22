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АНАЛІТИКА

Японські парламентарі зібрали кошти та придбали 20 автомобілів для ЗСУ

Японські парламентарі зібрали кошти та придбали 20 автомобілів для ЗСУ

 

Група депутатів верхньої палати парламенту Японії придбала 20 автомобілів для Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку посла України в Японії Сергія Корсунського.

"Група депутатів верхньої палати парламенту Японії від опозиційної партії "Відродження" за рахунок відрахувань від своєї зарплати створила фонд 1,2 млн доларів", - йдеться у заяві.

Японські парламентарі зібрали кошти та придбали 20 автомобілів для ЗСУ

 

Корсунський повідомив, що вони придбали 20 автомобілів Toyota Hilux та два контейнери корисної продукції для ЗСУ. Все це найближчим часом прибуде в Україну до військових.

"Важливо, що у парламенті Японії ми маємо підтримку як провладних партій, так і опозиційних. За виключенням буквально одного-двох персонажів, всі інші - за нас", - додав посол України.

Нагадаємо, що прем'єр Японії Фуміо Кісіда сьогодні, 21 березня, прибув до України для зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.

Кісіда під час свого візиту до України відвідав Бучу. Він побачив наслідки звірств росіян у місті.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Японія
 

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