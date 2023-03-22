Фінансові новини
- |
- 22.03.23
- |
- 01:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Пентагон підтвердив, що відправить Україні старішу версію Abrams, бо це буде швидше
22:54 21.03.2023 |
Речник міністерства оборони США Патрік Райдер у вівторок підтвердив, що Україна отримає старішу модифікацію американських танків Abrams - це дозволить пришвидшити їхнє опанування українськими військовими й передання.
Як повідомляє "Європейська правда", слова Райдера на брифінгу для журналістів цитує телеканал CNN.
"Після подальшого вивчення та аналізу найкращих можливих варіантів міністерство оборони в тісній координації з Україною ухвалило рішення надати варіант танка M1A1 Abrams, що дозволить нам значно прискорити терміни постачання й доправити цю важливу техніку Україні до осені цього року", - сказав він.
За словами речника відомства, США також нададуть Україні "сучасну бронетехніку й системи озброєння", які "дуже схожі за можливостями" з танком M1A2 Abrams, зокрема великокаліберні кулемети калібру .50 і 120-міліметрові гармати.
Як пояснювали напередодні американські посадовці в коментарях ЗМІ, українським військам буде легше навчитися використовувати і обслуговувати старішу модель танка.
Спочатку США планували відправити Україні 31 новіший танк M1A2 Abrams, на виробництво і доставку яких міг піти рік або два.
Адміністрація Байдена оголосила про намір відправити танки в Україну в січні. Вона пішла на цей крок після кількамісячних наполягань на тому, що вони занадто складні й важкі в обслуговуванні та ремонті.
Це рішення було частиною ширшого політичного маневру, який спонукав Німеччину оголосити про відправку танків Leopard 2 в Україну та дозволив Польщі та іншим союзникам зробити саме.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Снаряди зі збідненим ураном для України: що це і чи вони шкідливі
ТОП-НОВИНИ
|Рада запровадила іспити з основ Конституції, історії та державної мови для набуття громадянства України
|Рада розширила повноваження Федорова в уряді
|Новим міністром освіти став Оксен Лісовий
|Рада призначила ексочільника «Укрзалізниці» новим головою Мінстратегпрому
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський візьме онлайн-участь у саміті ЄС цього тижня
|Зеленський візьме участь у «японському» саміті G7 онлайн
|Формат участі Зеленського в саміті НАТО ще обговорюється – генсек
|США не планують передавати Україні снаряди зі збідненим ураном, - Пентагон
|Японія виділить 30 млн доларів для закупівлі Україні нелетального озброєння
|Японські парламентарі зібрали кошти та придбали 20 автомобілів для ЗСУ
|Пентагон підтвердив, що відправить Україні старішу версію Abrams, бо це буде швидше
Бізнес
|Dell анонсувала свій перший Windows-ноутбук на ARM-процесорі Snapdragon
|Продано один із найдорожчих скінів у Counter-Strike: Global Offensive. Його вартість склала 160 тисяч доларів
|Samsung інвестує $230 мільярдів до 2042 року у базу з виробництва мікросхем
|TikTok може відокремитися від материнської компанії, щоб уникнути блокування, - Bloomberg
|OpenAI випустила GPT-4 — наступне покоління мовної моделі ШІ. Вона розуміє не лише текст, а й зображення
|Дрони Wing забиратимуть товари прямо з магазинів для доставки клієнтам
|Оновлений Hyundai Elantra повністю презентований