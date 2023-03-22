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АНАЛІТИКА

Пентагон підтвердив, що відправить Україні старішу версію Abrams, бо це буде швидше

 

Речник міністерства оборони США Патрік Райдер у вівторок підтвердив, що Україна отримає старішу модифікацію американських танків Abrams - це дозволить пришвидшити їхнє опанування українськими військовими й передання.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Райдера на брифінгу для журналістів цитує телеканал CNN.

"Після подальшого вивчення та аналізу найкращих можливих варіантів міністерство оборони в тісній координації з Україною ухвалило рішення надати варіант танка M1A1 Abrams, що дозволить нам значно прискорити терміни постачання й доправити цю важливу техніку Україні до осені цього року", - сказав він.

За словами речника відомства, США також нададуть Україні "сучасну бронетехніку й системи озброєння", які "дуже схожі за можливостями" з танком M1A2 Abrams, зокрема великокаліберні кулемети калібру .50 і 120-міліметрові гармати.

Як пояснювали напередодні американські посадовці в коментарях ЗМІ, українським військам буде легше навчитися використовувати і обслуговувати старішу модель танка.

Спочатку США планували відправити Україні 31 новіший танк M1A2 Abrams, на виробництво і доставку яких міг піти рік або два.

Адміністрація Байдена оголосила про намір відправити танки в Україну в січні. Вона пішла на цей крок після кількамісячних наполягань на тому, що вони занадто складні й важкі в обслуговуванні та ремонті.

Це рішення було частиною ширшого політичного маневру, який спонукав Німеччину оголосити про відправку танків Leopard 2 в Україну та дозволив Польщі та іншим союзникам зробити саме.
Ключові теги: США
 

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